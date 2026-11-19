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छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा अपने दो दिवसीय जीपीएम जिले के दौरे पर रहे। दौरे के अंतिम दिन उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।



आर.एस. विश्वकर्मा ने आयोग की कार्यप्रणाली और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग ओबीसी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कदम उठाए गए। भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की लगभग 250 उपजातियां शामिल हैं। प्रदेश की आबादी में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी करीब 45 से 50 फीसदी है। आयोग लगभग 25 लाख ओबीसी परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ की समीक्षा भी की जा रही है।



आरक्षण और क्रीमीलेयर पर स्थिति

क्रीमीलेयर के मुद्दे पर आर.एस. विश्वकर्मा ने बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पिछली कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को 76 फीसदी करने का निर्णय लिया था, जिस पर रोक लगी हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद में कानून बनने पर इस विषय पर आगे रास्ता निकल सकता है। साथ ही, आरक्षण का लाभ एक बार प्राप्त कर चुके लोगों को क्रीमीलेयर के दायरे से बाहर रखने पर विचार होना चाहिए।



ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

आर.एस. विश्वकर्मा ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोलने की मांग की गई है। इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रस्तावों और स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के विकास के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देना है। इसका लक्ष्य सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना भी है।

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