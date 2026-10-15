धमतरी में दीपक बैज की सियासी हुंकार: 2028 में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा, साय सरकार पर बिफरे

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छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होने लगी है। बस्तर दौरे के दौरान धमतरी पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान बैज ने मां विंध्यवासिनी (बिलाई माता) के दरबार में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।



बिलाई माता के दरबार में की पूजा-अर्चना

धमतरी पहुंचने के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सबसे पहले क्षेत्र की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी यानी बिलाई माता के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और माता को चुनरी व श्रृंगार सामग्री अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी।



बोले- कांग्रेस की तैयारियां जमीनी स्तर पर मजबूत

जब मीडिया ने उनसे पूछा कि विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, तो दीपक बैज ने कहा कि चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां अभी से जमीनी स्तर पर चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करेगी और छत्तीसगढ़ में फिर से अपनी सरकार बनाएगी।



महंगाई और बेरोजगारी को लेकर साय सरकार पर निशाना

दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए महंगाई, बढ़ते किराये और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। बैज के मुताबिक, दाल-चावल की कीमतों में बढ़ोतरी और बस-टैक्सी किराये में इजाफे से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों, किसानों की परेशानियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा।



केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने 'वोट चोरी' के मुद्दे का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसे लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। बैज ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों की राजधानियों तक इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की विफलता से जोड़ते हुए 'डबल इंजन' सरकार पर सवाल उठाए।



2028 में छत्तीसगढ़, 2029 में केंद्र में सरकार बनाने का दावा

दीपक बैज ने अपने बयान में विश्वास जताया कि मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2028 में छत्तीसगढ़ और वर्ष 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धमतरी में बैज के इस बयान को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस की राजनीतिक तैयारी और भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ-साथ जनता का रुझान आगे की राजनीति की दिशा तय करेगा।

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