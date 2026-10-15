पिकनिक के आड़ में जुआ: बालको पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा, 14 हजार नगद समेत सात बाइक और मोबाइल जब्त

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एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश, एएसपी लखन पटले और सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम फुटहामुड़ा स्थित पिकनिक स्पॉट के सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग ताशपत्ती से रुपयों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर बालकोनगर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 8 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपियों में विजय कुमार वर्मा, हसीम कुरैशी, देवेंद्र साहनी, उज्ज्वल विश्वास, धनीराम, रहीस कुरैशी, आरिफ खान और सूरजमल देवांगन शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 14,700 रुपये नगद, 7 दोपहिया वाहन, 7 मोबाइल फोन और 52 पत्ती ताश जब्त किया है। इस मामले में थाना बालकोनगर में अपराध क्रमांक 614/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।बताया जा रहा है कि एक माह पहले ही बांकीमोंगरा थाना पुलिस ने भी जुआ अड्डे पर छापा मारा था। लगातार कार्रवाई के बावजूद सवाल उठ रहा है कि जुआरियों से बड़ी रकम बरामद क्यों नहीं हो रही है। महज 14 हजार रुपये में 8 जुआरियों द्वारा बड़े दांव लगाए जाने की बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।पुलिस ने अपील की है कि नागरिक जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें और ऐसी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।