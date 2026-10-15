युवती का नहाते समय बनाया न्यूड वीडियो: सोशल मीडिया में वायरल की धमकी देकर वसूले 10 हजार रुपए, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के घर में नहाते समय उसके निजी फोटो और वीडियो चुपके से बना लिए थे। इसके बाद आरोपी ने इन्हें इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर युवती से 10 हजार रुपये की मांग की। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी आरोपी ने युवती को परेशान करना बंद नहीं किया। पीड़िता के मुताबिक, पैसे नहीं देने पर आरोपी गाली-गलौज करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। लगातार परेशान किए जाने के बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की।पीड़िता की शिकायत पर पामगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 77, 79 और 308(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश की।पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में पामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रूपेश भारती को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किसी को ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को बिना डर के पुलिस से शिकायत करनी चाहिए।