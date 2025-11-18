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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:01 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 03-Nov-2026
Mirzapur News: कॉस्मेटिक की दुकान के ऊपर कमरे में छिपाकर रखे 97 किलो पटाखे के साथ आरोपी गिरफ्तारAccused arrested with 97 kg of firecrackers, which were kept hidden in a room above a cosmetic shop. और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026
Mathura News: महादंगल में 55 पहलवानों ने दिखाए दांव-पेचमथुरा समाचार और पढ़ें
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12:59 AM, 03-Nov-2026
Shahjahanpur News: आईक्यूएसी व लाइब्रेरी का आज लोकार्पण करेंगी राज्यपाल, विद्यार्थियों से होगा संवाद भीशाहजहांपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को पहली बार स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय आएंगी। राज्यपाल के स्वागत को लेकर सोमवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026
Fatehpur News: बाजरा काटकर लौट रहे युवक को पीटा, मां का सिर फोड़ाललौली थाना क्षेत्र के बड़ी धोबिया मजरे कोरी कनक गांव में बाजरा काटकर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर पीट दिया गया। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026
Mirzapur News: लापता का 23 दिन बाद भी पता नहीं, हत्या की आशंकाMissing person remains untraced after 23 days; foul play suspected. और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026
Shahjahanpur News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
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12:58 AM, 03-Nov-2026
Auraiya News: गर्भवती और युवक पर जानलेवा हमलाऔरैया। गांव खानपुर कटरा में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026
Azamgarh News: नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे 1500 युवा, 430 को मिला रोजगारनौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे 1500 युवा, 430 को मिला रोजगार और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026
Fatehpur News: हड़ताल के बीच खाद बांटने पर सचिव की जूते की माला वाली फोटो वायरलसचिवों की हड़ताल के बीच समिति में खाद वितरण करने वाले एक सचिव की जूते की माला पहनाई गई फोटो सोशल पर पोस्ट कर दी गई। और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026