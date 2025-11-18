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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 3 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 03 Nov 2026 01:01 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:01 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 3 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 03-Nov-2026

Mirzapur News: कॉस्मेटिक की दुकान के ऊपर कमरे में छिपाकर रखे 97 किलो पटाखे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested with 97 kg of firecrackers, which were kept hidden in a room above a cosmetic shop. और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Mathura News: महादंगल में 55 पहलवानों ने दिखाए दांव-पेच

मथुरा समाचार और पढ़ें
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12:59 AM, 03-Nov-2026

Shahjahanpur News: आईक्यूएसी व लाइब्रेरी का आज लोकार्पण करेंगी राज्यपाल, विद्यार्थियों से होगा संवाद भी

शाहजहांपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मंगलवार को पहली बार स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय आएंगी। राज्यपाल के स्वागत को लेकर सोमवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Fatehpur News: बाजरा काटकर लौट रहे युवक को पीटा, मां का सिर फोड़ा

ललौली थाना क्षेत्र के बड़ी धोबिया मजरे कोरी कनक गांव में बाजरा काटकर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर पीट दिया गया। और पढ़ें
12:59 AM, 03-Nov-2026

Mirzapur News: लापता का 23 दिन बाद भी पता नहीं, हत्या की आशंका

Missing person remains untraced after 23 days; foul play suspected. और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026

Shahjahanpur News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
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12:58 AM, 03-Nov-2026

Auraiya News: गर्भवती और युवक पर जानलेवा हमला

औरैया। गांव खानपुर कटरा में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026

Azamgarh News: नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे 1500 युवा, 430 को मिला रोजगार

नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे 1500 युवा, 430 को मिला रोजगार और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026

Fatehpur News: हड़ताल के बीच खाद बांटने पर सचिव की जूते की माला वाली फोटो वायरल

सचिवों की हड़ताल के बीच समिति में खाद वितरण करने वाले एक सचिव की जूते की माला पहनाई गई फोटो सोशल पर पोस्ट कर दी गई। और पढ़ें
12:58 AM, 03-Nov-2026

Mathura News: यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में चालक और हेल्पर की मौत

मथुरा समाचार और पढ़ें
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