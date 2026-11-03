आप तो नहीं ले आए एक्सपायरी सरसों तेल: 2100 लीटर ऑयल बरामद, ट्रेडर्स ही कर रहा था पूरा खेल; अब हो गया एक्शन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन की सहायक आयुक्त ममता चौधरी ने बताया कि खुर्जा की दानगंज मंडी में अवैध रूप से खुला सरसों का तेल बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर मंगलवार को टीम की ओर से श्री गोपाल जी ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई।
विस्तार
यूपी के खुर्जा स्थित दानगंज मंडी में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधी विभाग की ओर से तेल के थोक विक्रेता के यहां जांच की गई। जहां पर 1300 लीटर एक्सपायरी तेल और 800 लीटर बिना मानकों के रखा गया खुला सरसों तेल मिला। विभाग की ओर से मौके से तीन नमूने लेकर जांच को भेजे गए।
बेचा जा रहा था अवैध सरसो तेल
खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन की सहायक आयुक्त ममता चौधरी ने बताया कि खुर्जा की दानगंज मंडी में अवैध रूप से खुला सरसों का तेल बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर मंगलवार को टीम की ओर से श्री गोपाल जी ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई। जहां पर देखा गया कि विक्रेता के पास ट्रेडर्स का लाइसेंस था, जिसके आधार पर वह खुला सरसों का तेल नहीं बेच सकता है।
ट्रेडर्स पर हुई कार्रवाई
मौके पर अलग-अलग ड्रम में 800 लीटर तेल था। इसके अलावा पैकेट में बंद करीब 1300 लीटर एक्सपायरी तेल पाया गया। ऐसे में ड्रम को सील किया गया। साथ ही मौके से सोया ऑयल का एक और सरसों के तेल के दो नमूने लिए गए। जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। सहायक आयुक्त ने कहा कि आगामी कार्रवाई तक ट्रेडर्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नमूने की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.