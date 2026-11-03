आप तो नहीं ले आए एक्सपायरी सरसों तेल: 2100 लीटर ऑयल बरामद, ट्रेडर्स ही कर रहा था पूरा खेल; अब हो गया एक्शन

ट्रेडर्स पर हुई कार्रवाई

मौके पर अलग-अलग ड्रम में 800 लीटर तेल था। इसके अलावा पैकेट में बंद करीब 1300 लीटर एक्सपायरी तेल पाया गया। ऐसे में ड्रम को सील किया गया। साथ ही मौके से सोया ऑयल का एक और सरसों के तेल के दो नमूने लिए गए। जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। सहायक आयुक्त ने कहा कि आगामी कार्रवाई तक ट्रेडर्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नमूने की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।