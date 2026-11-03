कानपुर: रानी कमलापति स्टेशन से गोरखपुर के लिए सेंट्रल होकर चलेगी विशेष ट्रेन

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दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेन संचालन की घोषणा की है। इसका ठहराव कानपुर सेंट्रल पर होगा। गाड़ी संख्या 01663 सात नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 6:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:10 बजे कानपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में 01664 नौ नवंबर को सुबह 7:50 बजे गोरखपुर से चलकर दोपहर 3:05 बजे कानपुर पहुंचेगी।