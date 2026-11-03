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Meerut News: फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी ने मैच जीता

Tue, 03 Nov 2026 07:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:10 PM IST
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Friends Cricket Academy won the match.
मेरठ। हनी क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी ने बीएवी क्रिकेट एकेडमी को आठ विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बीएवी क्रिकेट एकेडमी की टीम 25.4 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। इसके जवाब में फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी ने 24.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी के तुषार जूनियर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह ओवर में 15 रन देकर चार विकेट हासिल किए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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