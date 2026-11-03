Meerut News: छात्राओं ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

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मवाना। एएस इंटर कॉलेज में दिवाली पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। छात्राओं ने लोकतंत्र की मजबूती, मतदान के महत्व और शत-प्रतिशत पंजीकरण पर आकर्षक रंगोलियां बनाईं। कार्यक्रम में 18-19 वर्ष के युवाओं के लिए 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि पर आधारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान और फॉर्म-6 के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत 21-22 और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने मतदान को महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी बताया और तेजस फाउंडेशन की निर्देशिका डॉ. मोनिका पटेल व शिक्षिका अनीता के मार्गदर्शन में तान्या व राधिका को प्रथम तथा अन्य छात्राओं को द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।