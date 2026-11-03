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Meerut News: छात्राओं ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

Tue, 03 Nov 2026 07:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:17 PM IST
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The female students conveyed a message about voter awareness.
ए एस इंटर कॉलेज में छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली। ( स्रोत संस्थान) मवाना
मवाना। एएस इंटर कॉलेज में दिवाली पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। छात्राओं ने लोकतंत्र की मजबूती, मतदान के महत्व और शत-प्रतिशत पंजीकरण पर आकर्षक रंगोलियां बनाईं। कार्यक्रम में 18-19 वर्ष के युवाओं के लिए 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि पर आधारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान और फॉर्म-6 के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत 21-22 और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने मतदान को महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी बताया और तेजस फाउंडेशन की निर्देशिका डॉ. मोनिका पटेल व शिक्षिका अनीता के मार्गदर्शन में तान्या व राधिका को प्रथम तथा अन्य छात्राओं को द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
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