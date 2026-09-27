{"_id":"6ab912576c184753a5069c62","slug":"video-yamunotri-highway-land-subsidence-between-syana-chatti-and-rana-chatti-due-to-32-hours-of-continuous-rain-power-supply-disrupted-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनोत्री हाईवे: 32 घंटों से लगातार बारिश से स्याना चट्टी और राना चट्टी के बीच भू-धंसाव, विद्युत सप्लाई बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बडकोट। पिछले 32 घंटों से लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी राना चट्टी के बीच भू-धंसाव के चलते यमुनोत्री क्षेत्र की विधुत सप्लाई बंद जिससे यमुनोत्री धाम सहित गीठ पट्टी के दर्जनभर गांवों में अंधेरा पसरा। विधुत कर्मी अंकित असवाल ने बताया कि दोपहर 2 बजे से यमुनोत्री क्षेत्र की 11केवी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से सप्लाई बंद हो गई जिसे बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।।

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