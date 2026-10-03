{"_id":"6ac0eaeb15fcef0aca0ce238","slug":"video-uttarkashiweather-clears-up-at-yamunotri-shrine-devotees-flock-to-yamuna-banks-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनोत्री धाम में मौसम हुआ साफ, यमुना तट पर बढ़ी श्रद्धालुओं की चहल-पहल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यमुनोत्री धाम समेत यमुना घाटी में पिछले दो दिनों से मौसम अनुकूल बना हुआ है। क्षेत्र में चटख धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है। यमुनोत्री धाम में धूप के बीच यमुना नदी के तट पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल नजर आ रही है। मौसम साफ रहने से धाम में पहुंचे श्रद्धालु सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं।

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