Uttarkashi News: डुंडा शिविर में लाखों की सहायता राशि के चेक वितरित

विज्ञापन

रीप परियोजना के तहत बकरी पालन, बागवानी और सब्जी उत्पादन के लिए लाभार्थियों को 30 से 90 हजार रुपये तक के चेक दिए गए। उद्यान विभाग ने एप्पल मिशन/बागवानी के तहत गणेश प्रसाद और विजय को 6.33 लाख तथा सुग्रीव सिंह को 1.66 लाख की सहायता दी। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को विकासखंड परिसर डुंडा में आयोजित शिविर में 780 लोगों ने प्रतिभाग किया जबकि 318 लोग विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से लाभान्वित हुए। शिविर में 18 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।स्वास्थ्य विभाग ने 86 लोगों का परीक्षण कर छह दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाए और निशुल्क दवाएं वितरित कीं। आयुर्वेद विभाग ने 93 लोगों की जांच की। महिला एवं बाल विकास विभाग ने चार बच्चों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की। शिविर में दर्जाधारी श्याम डोभाल, ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार और मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह मौजूद रहे। संवाद