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Uttarkashi News: डुंडा शिविर में लाखों की सहायता राशि के चेक वितरित

Sat, 03 Oct 2026 06:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:03 PM IST
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Cheques worth lakhs in aid distributed at the Dunda camp.
उत्तरकाशी। डुंडा में आयोजित बहुउद्देशीय एवं स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाखों रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। एनआरएलएम के तहत धनेश्वर सहकारिता को नौ लाख रुपये, रेणुका, प्रगति और थाती माता स्वयं सहायता समूहों को 75-75 हजार रुपये की सहायता दी गई।
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रीप परियोजना के तहत बकरी पालन, बागवानी और सब्जी उत्पादन के लिए लाभार्थियों को 30 से 90 हजार रुपये तक के चेक दिए गए। उद्यान विभाग ने एप्पल मिशन/बागवानी के तहत गणेश प्रसाद और विजय को 6.33 लाख तथा सुग्रीव सिंह को 1.66 लाख की सहायता दी। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को विकासखंड परिसर डुंडा में आयोजित शिविर में 780 लोगों ने प्रतिभाग किया जबकि 318 लोग विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से लाभान्वित हुए। शिविर में 18 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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स्वास्थ्य विभाग ने 86 लोगों का परीक्षण कर छह दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाए और निशुल्क दवाएं वितरित कीं। आयुर्वेद विभाग ने 93 लोगों की जांच की। महिला एवं बाल विकास विभाग ने चार बच्चों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की। शिविर में दर्जाधारी श्याम डोभाल, ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार और मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह मौजूद रहे। संवाद
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