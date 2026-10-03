Uttarkashi News: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
डीएम और एडीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित
उत्तरकाशी। खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत मनेरा स्टेडियम में आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन अंडर 14 और अंडर 19 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं की वॉलीबाल, पिट्टू, कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिताएं हुईं।
समापन समारोह में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और एडीएम मुक्ता मिश्र ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अंडर 14 बालिका वॉलीबाल में घनसाली विधानसभा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। धनोल्टी की टीम दूसरे और पुरोला की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक वॉलीबाल में प्रतापनगर की टीम विजेता बनी।
टिहरी विधानसभा ने दूसरा और धनोल्टी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालिका पिट्टू में यमुनोत्री की टीम ने बाजी मारी। घनसाली दूसरे और गंगोत्री विधानसभा की टीम तीसरे स्थान पर रही। बालिका कबड्डी में धनोल्टी विधानसभा की टीम प्रथम, घनसाली द्वितीय और यमुनोत्री तृतीय रही। अंडर 14 बालक खो-खो में टिहरी विधानसभा की टीम विजेता बनी।
विज्ञापन
प्रतापनगर ने दूसरा और गंगोत्री ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 बालिका खो-खो में टिहरी जिले की विधानसभाओं का दबदबा रहा। प्रतापनगर विधानसभा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि टिहरी विधानसभा दूसरे और घनसाली विधानसभा तीसरे स्थान पर रही। जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप ने बताया कि जिले में खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताएं में 26,543 बालक-बालिकाओं ने पंजीकरण कराया। इसमें न्याय पंचायत से सांसद स्तर तक 24,767 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस मौके पर संदीप राणा, अजय नौटियाल, प्रवेश पैंयूली, किरन राणा, प्रकाश भंडारी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
उत्तरकाशी। खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत मनेरा स्टेडियम में आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। अंतिम दिन अंडर 14 और अंडर 19 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं की वॉलीबाल, पिट्टू, कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिताएं हुईं।
समापन समारोह में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और एडीएम मुक्ता मिश्र ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अंडर 14 बालिका वॉलीबाल में घनसाली विधानसभा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। धनोल्टी की टीम दूसरे और पुरोला की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक वॉलीबाल में प्रतापनगर की टीम विजेता बनी।
विज्ञापन
टिहरी विधानसभा ने दूसरा और धनोल्टी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालिका पिट्टू में यमुनोत्री की टीम ने बाजी मारी। घनसाली दूसरे और गंगोत्री विधानसभा की टीम तीसरे स्थान पर रही। बालिका कबड्डी में धनोल्टी विधानसभा की टीम प्रथम, घनसाली द्वितीय और यमुनोत्री तृतीय रही। अंडर 14 बालक खो-खो में टिहरी विधानसभा की टीम विजेता बनी।
विज्ञापन
प्रतापनगर ने दूसरा और गंगोत्री ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 बालिका खो-खो में टिहरी जिले की विधानसभाओं का दबदबा रहा। प्रतापनगर विधानसभा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि टिहरी विधानसभा दूसरे और घनसाली विधानसभा तीसरे स्थान पर रही। जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप ने बताया कि जिले में खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताएं में 26,543 बालक-बालिकाओं ने पंजीकरण कराया। इसमें न्याय पंचायत से सांसद स्तर तक 24,767 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस मौके पर संदीप राणा, अजय नौटियाल, प्रवेश पैंयूली, किरन राणा, प्रकाश भंडारी आदि मौजूद रहे।