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बड़कोट में युवा महोत्सव में बिखरे प्रतिभाओं के रंग, लोकगीतों पर झूमे दर्शक

विशाल कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:52 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:52 PM IST







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लोकनृत्य, एकल गायन, चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राएं सम्मानित किया कार्यक्रम का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने किया। ... और पढ़ें

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