Uttarkashi News: हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रति किया जागरूक

विश्व हिम तेंदुआ दिवस : वन विभाग ने विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को किया जागरूककहा- गोविंद वन्यजीव विहार में सात हिम तेंदुए दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीउत्तरकाशी/पुरोला। विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर शुक्रवार को जिले में वन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर्षिल के झाला क्षेत्र से लेकर गोविंद वन्यजीव विहार के नैटवाड़, सांकरी और दौणी तक विद्यार्थियों व स्थानीय लोगों को हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।हिमालयी जैव विविधता में हिम तेंदुए की भूमिका और हिम प्राकृतिक आवास बचाने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। गंगोत्री रेंज के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाला और राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाला में गोष्ठी आयोजित की गई। इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी यशवंत चौहान की अगुवाई में विद्यालय से झाला बाजार तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान प्रवेश राणा, राजवीर रावत, जूनियर हाईस्कूल के उमेश, राजीव नयन, दीपक नौटियाल, अंजली रावत, जगिया आर्य, अनिरुद्ध बिष्ट आदि मौजूद थे। वन विश्राम भवन हर्षिल में भी हिम तेंदुए के संरक्षण, सुरक्षा और पर्यटन पर इसके प्रभाव को लेकर गोष्ठी की गई। वहीं, गोविंद वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान की ओर से नैटवाड़, सांकरी और दौणी के विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिताएं कराई गईं। कहा गया कि वन विभाग के वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में सात हिम तेंदुए दर्ज किए गए हैं। उप निदेशक निधि सेमवाल ने बताया कि हिम तेंदुआ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में जैव विविधता का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेंज अधिकारी गौरव अग्रवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों में कमी और मानवीय हस्तक्षेप इसके संरक्षण के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं।