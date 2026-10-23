उत्तरकाशी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना...मिट्टी के ऊपर लगा दिया डामर

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राना चट्टी से दांगुड़ गांव पिंडकी मदेश निशनी मोटर मार्ग पर विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से सरकार के पैसे को ठिकाने लगाने वाले काम, आखिर ठेकेदार द्वारा किस तरह से घटिया गुणवत्ता के साथ मिट्टी के ऊपर हो रहा डामर।

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