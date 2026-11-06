{"_id":"6aed7bcecaaffabd7c0bd795","slug":"video-mayor-vikas-sharma-inaugurated-the-district-youth-festival-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: महापौर विकास शर्मा ने जिला युवा महोत्सव का शुभारंभ किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी नींव आज की युवा पीढ़ी पर टिकी है। आज के युवा ही कल डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी बनकर देश के विकास को नई दिशा देंगे। इसलिए युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानकर लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

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