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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Kumaon Commissioner Deepak Rawat conducted a surprise inspection of Kashipur Tehsil on Monday.

VIDEO: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार को काशीपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया

Thu, 24 Sep 2026 09:19 PM IST
अरविंद कुमार
Arvind Kumar अरविंद कुमार
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:19 PM IST
Kumaon Commissioner Deepak Rawat conducted a surprise inspection of Kashipur Tehsil on Monday.
काशीपुर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार को काशीपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों, अभिलेखागार और राजस्व अनुभागों का बारीकी से जायजा लिया। जनता से जुड़ी सेवाओं, धारा-143 के मामलों और पांच साल से अधिक समय से लंबित स्वामित्व वादों को देखकर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। 5 वादों में से 2 में लापरवाही पर एक्शन एसडीएम कोर्ट में पांच साल से लंबित स्वामित्व वादों की समीक्षा के दौरान 5 में से 2 वादों में घोर लापरवाही मिली। इस पर कमिश्नर ने डीएम को संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने और पूर्व आदेशों का उल्लंघन करने वाले लेखपाल और पेशकार को एक सप्ताह के भीतर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।
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