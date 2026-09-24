बाजपुर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा: चार महिलाओं समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी, जांच जारी
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 24 Sep 2026 11:37 AM IST
सार
बाजपुर में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थाई और जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं।
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विस्तार
बाजपुर में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थाई और जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं।
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बताया जा रहा है कि जुलाई माह में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों से मोटी रकम लेकर स्थाई और जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। मामले का खुलासा होने पर एडीएम पंकज उपाध्याय के निर्देशन में बुधवार देर रात तक तहसील में जांच-पड़ताल चली।सीओ अखलेश कुमार ने बताया कि तहसील के राजस्व निरीक्षक अजमल खान की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में चार महिलाओं सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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पकड़े गए चार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।