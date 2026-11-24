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काशीपुर: गंगा स्नान पर्व पर कोसी नदी में उमड़े श्रद्धालु, दो दिन लगेगा मेला

गायत्री जोशी

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:32 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:32 PM IST







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काशीपुर में गंगा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं ने कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दो दिन तक चलने वाले मेले में जगह-जगह खिचड़ी के भंडारे लगाए गए। ... और पढ़ें

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