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24 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान

खटीमा। खटीमा क्षेत्र में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम के समय ठंड अधिक पड़ रही है। मौसम वेधशाला के प्रभारी नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आ रही है। संवाद

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खटीमा। मेलाघाट रोड पर जाम की समस्या बरकरार है। शुक्रवार को कई वाहन जाम में फंसे नजर आए। इससे वाहन चालकों को काफी असुविधा हुई। लोगों ने बताया कि सड़क किनारे वाहनों को बेतरतीब खड़ा करने से जाम लग रहा है। संवाद