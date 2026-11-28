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खटीमा। सीमांत गांव नगला तराई में पिछले कुछ दिनों से नील गायें गेहूं के खेतों को रौंद रही हैं। पूर्व ग्राम प्रधान दान सिंह धामी ने बताया कि आजकल खेतों में गेहूं उगने लगे हैं लेकिन नील गाय उन्हें तहस-नहस कर रही हैं। नेपाल सीमा से सटे जंगलों से आकर नील गायें बीसबीघा, मल्ली नगला, कापड़ी पट्टी आदि गावों में गेहूं को नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से नील गायों से निजात दिलाने की मांग की है।