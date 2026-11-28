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जिपं सदस्य अहमद ने बताया कि मजदूरों के दुर्घटना बीमा की पूरी प्रीमियम राशि वह स्वयं वहन करेंगे। हादसे में किसी मजदूर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में मजदूरों को ई-श्रम कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। वहां शादाब कमाल, आफताब सैफी, जाकिर हुसैन, हाजी लियाकत, हाजी जफर, हाजी गुड्डू, हाजी फारुख, हाजी कमरुद्दीन, हाजी जमील अहमद, जाबिर, गुलाम साबिर, तोहिद, शाहबुद्दीन आदि थे।