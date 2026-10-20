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टिहरी: दशहरे पर घनसाली में श्रीराम की मूर्ति का अनावरण, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश
घनसाली। विजयादशमी यानी दशहरे के पावन अवसर पर नगर पंचायत घनसाली के इंद्रमणि बडोनी चौक पर भगवान श्रीराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल रहा।
नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने भगवान श्रीराम की मूर्ति के अनावरण को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दशहरा अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था और समाज को सत्य, धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था।
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