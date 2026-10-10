संगम नगरी देवप्रयाग में सर्व पितृ अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु,

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देवप्रयाग ।पवित्र भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल देवप्रयाग में सर्व पितृ अमावस्या और पितृ विसर्जन के अवसर पर शनिवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संगम तट पर अलसुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। जहां श्रद्धालुओं ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया और अपने पितरों का विधि-विधान से तर्पण और पिंडदान किया। इस दौरान लोगों ने पूजा-अर्चना कर अपने पूर्वजों को विदाई दी और घाटों पर पितरों के निमित्त भोजन सामग्री अर्पित की। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई। सर्व पितृ अमावस्या के इस पावन पर्व पर संगम नगरी के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों का दौर चलता रहा।

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