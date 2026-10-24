2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, बूथ मजबूत करने पर जोर

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घनसाली। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर तैयारियां तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। घनसाली के होटल श्रीराम में विधानसभा प्रभारी राजेंद्र जुयाल और विधानसभा विस्तारक विजय रावत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत और विधानसभा प्रभारी राजेंद्र जुयाल ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनावी तैयारियों का केंद्र अपना बूथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ के संकल्प के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने पर ध्यान दे। दूसरे के बूथ की चिंता करने के बजाय अपने बूथ की स्थिति बेहतर बनाने के लिए काम करें। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को निर्देश दिए कि सभी बूथों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ अध्यक्षों तक संगठन की जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाए, ताकि चुनाव से पहले संगठनात्मक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा सके। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पार्टी के भीतर टिकट की दावेदारी और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि टिकट की दावेदारी करना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है और इसके लिए प्रयास करना स्वाभाविक है। हालांकि, टिकट मिलने या नहीं मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के हित में एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि पार्टी की एकजुटता बनाए रखना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को सरकार के कामों की जानकारी मिल सके। विधायक शक्ति लाल शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह टिकट की चिंता नहीं करते, बल्कि संगठन की मजबूती को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने घनसाली क्षेत्र में भाजपा के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वह समय भी देखा है, जब क्षेत्र में भाजपा का कार्यकर्ता ढूंढना मुश्किल होता था। विधायक ने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत दावेदारी और नेताओं की चिंता छोड़कर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि “शक्ति लाल शाह की चिंता मत करो, संगठन की चिंता करो।” उनके अनुसार, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास और संगठन के प्रति समर्पण जरूरी है। शक्ति लाल शाह ने कहा कि भाजपा बिना विजन के काम करने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी के सामने स्पष्ट लक्ष्य है और “हमारा विजन 2027 है।” उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से अभी से जुटने और बूथ स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात कही। बैठक में दिए गए संदेशों से स्पष्ट है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और आपसी समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ सत्यापन, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने को प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया।

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