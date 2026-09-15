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यूकेडी ने सकंड की तरह ग्रामीणों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आगे आने की अपील की
रुद्रप्रयाग। चमोली जिले के सकंड गांव में 26 साल से सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा खुद कुदाल-फावड़ा लेकर सड़क निर्माण शुरू करने की पहल को यूकेडी जिला युवा प्रकोष्ठ ने समर्थन दिया है। वहीं जिले में भी कई सालों से लंबित सड़कों के लिए श्रमदान कर आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सकंड गांव की तरह ग्रामीणों की पहल में यूकेडी भी उनके साथ खड़ा होगा।
मंगलवार को जिला मुख्यालय में यूकेडी युवा प्रकोष्ठ की प्रेसवार्ता में पदाधिकारियों ने कहा कि सकंड के ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के भरोसे रहने के बजाय खुद श्रमदान से सड़क बनाने का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि सकंड के ग्रामीणों की यह पहल सरकार के लिए भी संदेश है कि वर्षों तक बुनियादी सुविधा का इंतजार करने के बाद ग्रामीण अब खुद आगे आने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सकंड की तरह जिले में भी जिन गांवों में लंबे समय से सड़क नहीं बन पाई है, वहां ग्रामीण अपनी मांग को लेकर श्रमदान के लिए आगे आएं तो यूकेडी उनके साथ खड़ा रहेगा।
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