केदारनाथ : चीरबासा में पैदल रास्ता खुला, सोनप्रयाग से रवाना हुए यात्री

बाद में सुरक्षा के बीच भेजे जा रहे यात्रीफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीफाटा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के समीप क्षतिग्रस्त रास्ता ठीक होने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे आवाजाही सुचारु कर दी गई। इस दौरान सोनप्रयाग में करीब चार घंटे तक यात्री रोके गए जिन्हें बाद में केदारनाथ रवाना गया। खतरे को देखते हुए यहां पुलिस की निगरानी में यात्री भेजे जा रहे हैं।गौरीकुंड से करीब 2.5 किमी ऊपर चीरबासा क्षेत्र में मलबा और पत्थर आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। मंगलवार सुबह डीडीएमए के श्रमिकों, पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने मार्ग से मलबा हटाकर आवागमन बहाल कराया। इस दौरान केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को करीब चार घंटे तक सोनप्रयाग में रोका गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। मौसम में सुधार और मार्ग साफ होने के बाद केदारनाथ से गौरीकुंड लौट रहे श्रद्धालुओं को पुलिस की निगरानी में भेजा गया। यात्रियों को हेलमेट पहनाकर संवेदनशील हिस्से से पार कराया जा रहा है। मार्ग सुचारु होने के बाद सोनप्रयाग में रोके गए यात्रियों को सुबह करीब 10:06 बजे केदारनाथ की ओर रवाना कर दिया गया। चीरबासा में डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाईएमएफ, आपदा मित्र और पुलिस की टीमें तैनात हैं।