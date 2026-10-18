रुद्रप्रयाग: ग्यालू लाल की कांग्रेस में वापसी, बोले- आजीवन कांग्रेसी रहूंगा

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रुद्रप्रयाग की राजनीति में जिला पंचायत सदस्य ग्यालू लाल की डीपीसी चुनाव के बाद कांग्रेस में वापसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा में शामिल होने के बाद अब उन्होंने फिर से कांग्रेस में लौटने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता के दौरान ग्यालू लाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह भाजपा में महज आधे घंटे के लिए गए थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर अफसोस भी जताया और कहा कि उनके अपनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई।

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