{"_id":"6a8eea7eaaf8aa5b650ab1e4","slug":"video-roads-in-the-bhardar-area-to-be-upgraded-at-a-cost-of-65-crore-network-of-roads-to-be-laid-improving-connectivity-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिली सौगात: 65 करोड़ की लागत से चमकेगी भरदार क्षेत्र की सड़कें, बिछेगा सड़कों का जाल, बेहतर होगी कनेक्टीवीटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सौराखाल भरदार में बुधवार को कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने भरदार क्षेत्र की चार महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की लागत करीब 65 करोड़ से अधिक है। सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और दर्जनों गांवों को सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा। उन्होंने ब्लॉक जखोली में पीएमजीएसवाई के तहत जवाड़ी बाईपास से मल्यासु-कोटली-बांसी मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। इसकी लंबाई 14.925 किलोमीटर तथा लागत जो 24.95 करोड़ से बनेगी। इसी तरह वीराणगांव-जाखाल मोटर मार्ग का भी शिलान्यास हुअा लंबाई 8.025 किलोमीटर और लागत 12.63 करोड़ है। वहीं तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग के किमी आठ से अन्द्रीया डांग घेंघड़ मोटर मार्ग का भी शिलान्यास किया गया। इस सड़क की लंबाई 4.85 किलोमीटर तथा लागत 7.77 करोड़ है। इस अवसर पर बड़ियारगढ़-धौढंगी से सौराखाल तक मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन एवं डामरीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस सड़क की लंबाई 13.52 किलोमीटर जो 12.21 करोड़ की लागत से बनी है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भरदार क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में भरदार क्षेत्र के विकास के लिए 232 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत एवं संचालित की गई हैं, जिनमें अधिकांश योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष पर कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा सेमलता-डूंगरा-कफना मोटर पुल के निर्माण के लिए 6.32 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। शीध्र ही पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

... और पढ़ें