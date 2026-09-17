Rudraprayag News: तुंगनाथ मार्ग के लिए धरना 34वें दिन भी जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Thu, 17 Sep 2026 06:25 PM IST
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फोटो
चोपता। तुंगनाथ मोटर मार्ग को लेकर मोहनखाल-किनझाणी-तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन 34वें दिन बृहस्पतिवार में भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। धरना देने वालों में समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी, सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, धीरज नेगी आदि शामिल रहे। संवाद
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चोपता। तुंगनाथ मोटर मार्ग को लेकर मोहनखाल-किनझाणी-तुंगनाथ संघर्ष समिति का आंदोलन 34वें दिन बृहस्पतिवार में भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। धरना देने वालों में समिति के अध्यक्ष राकेश नेगी, सचिव वासुदेव नेगी, उपाध्यक्ष दीपक थपलियाल, सहसचिव अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट, कोषाध्यक्ष राजीव नेगी, धीरज नेगी आदि शामिल रहे। संवाद