प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना

{"_id":"6aabb1122f3fbc693602e6d1","slug":"video-video-pachhal-8-varashha-sa-bharata-ka-itajara-kara-raha-dapalma-ina-elmatara-ejakashana-abhayarathaya-na-bsaka-shakashha-nathashalya-ka-kaya-gharava-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पिछले 8 वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}