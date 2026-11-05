{"_id":"6aec9b895a5c8cad7a0a8f38","slug":"video-roorkee-youths-attack-a-car-with-sticks-clubs-and-stones-incident-captured-on-cctv-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुड़की: युवकों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से कार पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी के पास कार से साइड देने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि करीब दस से ज्यादा युवकों ने एक युवक को घेरकर उसकी कार पर लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमलावरों ने कार के शीशे तोड़कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई।

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