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Roorkee News: हाईवे पर निकला 15 फीट लंबा अजगर, थमे पहिये

Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
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15-foot-long python emerges on highway; traffic comes to a halt
अब्दुल कलाम चौक के पास शनिवार को झाड़ियों से करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर निकलकर सड़क पर आ गया। अचानक अजगर को सामने देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई।
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इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अजगर का वीडियो बनाने की होड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन चौकी मंगलौर प्रभारी गुरमीत सिंह टीम के साथ अजगर को पकड़ने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने विशाल अजगर को सुरक्षित काबू में कर लिया। इसके बाद उसे मंगलौर स्थित वन विभाग की चौकी ले जाया गया। वन चौकी पहुंचने पर विशाल अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। उधर, अजगर के पकड़े जाने के बाद हाईवे पर यातायात सुचारू करा दिया गया। वन विभाग की तत्परता से संभावित हादसा टल गया। इसके बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
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