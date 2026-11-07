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Roorkee News: बिजली चोरी के आरोप में सात लोगों पर कार्रवाई

Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
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Action taken against seven people for electricity theft
बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ऊर्जा निगम की विजिलेंस और स्थानीय टीम ने लक्सर के सीधडू व नेतवाला सैदाबाद गांवों में ताबड़तोड़ छापे मारे। छापे के दौरान यहां सात घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई। विभाग के अवर अभियंता वीरपाल, रामकुमार और मनोज सैनी की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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