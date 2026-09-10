{"_id":"6aa2c167aa194c880d0bcd0b","slug":"video-grinders-used-on-fifteen-jugaad-vehicles-in-laksar-drivers-and-traders-reprimanded-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"लक्सर में पंद्रह जुगाड़ वाहनों पर चला ग्राइंडर, चालक और व्यापारियों को हड़काया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुड़की। जुगाड़ वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को एआरटीओ प्रर्वतन कृष्ण चंद्र पलड़िया के नेतृत्व में इंटरसेप्टर प्रभारी हरीश रावत और उनकी टीम ने क्षेत्र में अभियान चलाकर बिना पंजीकरण जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने चालकों को जमकर फटाकार और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यापारियों को भी चेताया है कि यदि उन्हें माल ढुलाई के लिए जुगाड़ वाहनों का प्रयोग किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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