लापता रिजॉर्ट संचालक का शव गंगा में मिला

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संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए रिजॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता का शव उनके रिजाॅर्ट से करीब एक किमी आगे गंगा में मिला। नीरज 27 अक्तूबर से लापता चल रहे थे। उनकी घड़ी व चप्पलें गंगा किनारे मिले थे। उनकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज की थी।

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