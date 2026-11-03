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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Body of missing resort operator found in the Ganga

लापता रिजॉर्ट संचालक का शव गंगा में मिला

Tue, 03 Nov 2026 08:42 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:42 PM IST
Body of missing resort operator found in the Ganga
संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए रिजॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता का शव उनके रिजाॅर्ट से करीब एक किमी आगे गंगा में मिला। नीरज 27 अक्तूबर से लापता चल रहे थे। उनकी घड़ी व चप्पलें गंगा किनारे मिले थे। उनकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज की थी।
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