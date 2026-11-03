ऋषिकेश: लापता रिजॉर्ट संचालक का शव गंगा में मिला, दो लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए रिजॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता का शव उनके रिजाॅर्ट से करीब एक किमी आगे गंगा में मिला। नीरज 27 अक्तूबर से लापता चल रहे थे। उनकी घड़ी व चप्पलें गंगा किनारे मिले थे। उनकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज की थी।

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बीते 27 अक्तूबर को विनीता गुप्ता पत्नी नीरज गुप्ता, निवासी एटीएस ग्रीन पैराडिसो, ग्रेटर नोएडा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पति नीरज गुप्ता गंगा भोगपुर तल्ला में पनाम्बी रिजॉर्ट एंड स्पा का संचालन करते थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जमीन की खरीद-फरोख्त और धनराशि को लेकर हुए विवाद के चलते रवि बजाज और गगन बत्रा द्वारा उनके पति को कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। नीरज गुप्ता की चप्पल व घड़ी गंगा किनारे मिली थी। कुछ लोगों ने उन्हें गंगा किनारे भी देखा था। बीते 27 अक्तूबर को विनीता गुप्ता पत्नी नीरज गुप्ता, निवासी एटीएस ग्रीन पैराडिसो, ग्रेटर नोएडा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पति नीरज गुप्ता गंगा भोगपुर तल्ला में पनाम्बी रिजॉर्ट एंड स्पा का संचालन करते थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जमीन की खरीद-फरोख्त और धनराशि को लेकर हुए विवाद के चलते रवि बजाज और गगन बत्रा द्वारा उनके पति को कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। नीरज गुप्ता की चप्पल व घड़ी गंगा किनारे मिली थी। कुछ लोगों ने उन्हें गंगा किनारे भी देखा था।