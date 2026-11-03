ऋषिकेश: राजाजी नेशनल पार्क 15 नवंबर से फिर शुरू होगा सफारी का रोमांच, खुलेंगे मोतीचूर, चीला रेंज के गेट

पांच महीने के मानसून ब्रेक के बाद 15 नवंबर से फिर राजाजी नेशनल पार्क में पर्यटकों को वन्यजीवों के दीदार होंगे। यहां पर्यटक जंगल सफारी व हाथी सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए राजाजी पार्क प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।बीते 15 जून को मानसून ब्रेक के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर, चीला, रानीपुर और चीलावाली रेंज के गेट पर्यटकों के लिए विधिवत बंद कर दिए गए थे।

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