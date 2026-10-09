वीडियो: आदि कैलाश मार्ग पर भूस्खलन से आठ घंटे फंसे रहे यात्री

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भूस्खलन के कारण शुक्रवार को आदि कैलाश मार्ग बंद हो गया। इससे आदि कैलाश यात्रियों सहित सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए। करीब आठ घंटे बाद मार्ग पर यातायात सुचारु हो पाया। इस दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी, बारिश और ठंड के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम में बदलाव के साथ ही जनपद में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं।

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