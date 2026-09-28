{"_id":"6aba65214a1f0df0860240a8","slug":"video-water-supply-in-srinagar-disrupted-due-to-damage-to-drinking-water-pipeline-residents-facing-inconvenience-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से श्रीनगर में पानी की सप्लाई प्रभावित, लोगों परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार को पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण नगर में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। पानी नहीं आने से लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए गुरुद्वारा, सार्वजनिक टंकियों और हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ा। सुबह से ही इन स्थानों पर पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। पेयजल की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ा।

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