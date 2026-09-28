{"_id":"6aba368a8bbea696da01ef5e","slug":"video-branch-of-a-dried-shisham-tree-fell-in-srinagar-waziro-ka-bagh-power-lines-damaged-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर के बजीरो का बाग में सूखे शीशम की शाखा गिरी, बिजली की तारें क्षतिग्रस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बजीरो का बाग क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब पांच बजे सूखे शीशम के पेड़ की बड़ी शाखा अचानक गिर गई। शाखा की चपेट में आने से बिजली की तारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे क्षेत्र में सुबह से बिजली आपूर्ति बाधित है। शाखा गिरने के दौरान मौके से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ लंबे समय से सूखा था और उसकी शाखाएं बिजली की तारों से सटी हुई थीं। लोगों ने बिजली विभाग से क्षतिग्रस्त तारों की जल्द मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। साथ ही सूखे पेड़ को हटाने की भी मांग की गई है।

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