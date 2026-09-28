Pauri News: जनता दर्शन में 10 शिकायतें दर्ज, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Mon, 28 Sep 2026 05:58 PM IST
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पौड़ी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को एडीएम एफआर चौहान की अध्यक्षता में जनता दर्शन आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपदा और मुआवजे से जुड़े 10 मामले दर्ज कराए।
कोटद्वार रोड निवासी पार्वती देवी ने निजी भूमि पर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर और जल संस्थान द्वारा पानी का टैंक बनाए जाने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, डंडापानी निवासी फतेह सिंह ने रोडसाइड एक्ट के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और कल्जीखाल के बैर गांव निवासी अनिल सिंह ने पिपला-टेका मोटरमार्ग निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की शिकायत की।
इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, सीओ सदर तपेश कुमार चंद, सीवीओ डॉ. विशाल शर्मा, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने आदि मौजूद रहे। संवाद
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कोटद्वार रोड निवासी पार्वती देवी ने निजी भूमि पर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर और जल संस्थान द्वारा पानी का टैंक बनाए जाने के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, डंडापानी निवासी फतेह सिंह ने रोडसाइड एक्ट के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और कल्जीखाल के बैर गांव निवासी अनिल सिंह ने पिपला-टेका मोटरमार्ग निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की शिकायत की।
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इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, सीओ सदर तपेश कुमार चंद, सीवीओ डॉ. विशाल शर्मा, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने आदि मौजूद रहे। संवाद
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