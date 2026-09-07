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Srinagar Student organizations staged a rally to demonstrate their strength ahead of the student union elections at Garhwal University
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श्रीनगर: गढ़वाल विवि में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 11 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया।
रैली विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से गुजरी। इस दौरान छात्र संगठनों के समर्थकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारेबाजी की और समर्थन मांगा। चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही परिसर में प्रचार अभियान भी तेज हो गया है।
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