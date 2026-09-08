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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Srinagar Student organizations staged a rally to demonstrate their strength ahead of the student union elections at Garhwal University

श्रीनगर: गढ़वाल विवि में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन

Tue, 08 Sep 2026 06:31 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:31 PM IST
Srinagar Student organizations staged a rally to demonstrate their strength ahead of the student union elections at Garhwal University
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 11 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया।
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