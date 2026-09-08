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उत्तराखंड: छह जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न, इन्होंने मारी बाजी

Tue, 08 Sep 2026 03:20 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 08 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

 देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जिले में अध्यक्ष चुने गए हैं। 

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Uttarakhand Elections for posts of Chairman and Vice Chairman in six district cooperative banks conclude
सहकारिता चुनाव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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प्रदेश के छह जिलों में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हुआ। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जिले में अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं, हरिद्वार और देहरादून में सोमवार को जिला प्रबंध कमेटी का चुनाव हुआ।

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ये बने अध्यक्ष

  • सुभाष रमोला, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल
  • पंकज रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष कोटद्वार
  • गजेंद्र रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष चमोली
  • मंजीत रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष देहरादून
  • शारदा राणा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष उत्तरकाशी
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