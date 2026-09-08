उत्तराखंड: छह जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न, इन्होंने मारी बाजी

प्रदेश के छह जिलों में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हुआ। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और हरिद्वार जिले में अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं, हरिद्वार और देहरादून में सोमवार को जिला प्रबंध कमेटी का चुनाव हुआ।

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