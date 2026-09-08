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श्रीनगर। आदर्श रामलीला समिति श्रीनगर के ऐतिहासिक रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष समिति की ओर से रामलीला का 127वां मंचन किया जाएगा। रामलीला का शुभारंभ 11 अक्तूबर से होगा। इसे लेकर कलाकारों के साथ ही शहर के लोगों में भी उत्साह बना हुआ है। रामलीला में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का रिहर्सल जन्माष्टमी से ही रामलीला मैदान में शुरू हो गया है। कलाकार नियमित रूप से संवाद, अभिनय और मंचीय प्रस्तुति का अभ्यास कर रहे हैं। समिति की ओर से भी मंचन को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

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