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श्रीनगर: हिमालयन साहित्य एवं कला परिषद की ओर से साहित्यिक कार्यक्रम शुरू

Alka Tyagi

Updated Sun, 30 Aug 2026 12:01 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 12:01 PM IST







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श्रीनगर। हिमालयन साहित्य एवं कला परिषद (चैरिटेबल ट्रस्ट) की ओर से आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। सर्राफ धर्मशाला में डॉ. प्रकाश चमोली की पुस्तक ‘पंचवेणी कोश’ के लोकार्पण को लेकर साहित्यकारों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। ... और पढ़ें

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