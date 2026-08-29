Pauri News: रस्साकशी में शारीरिक शिक्षा विभाग की टीम जीती

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श्रीनगर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गढ़वाल विवि खेल बोर्ड एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग की ओर से शनिवार को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रस्साकशी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में शारीरिक शिक्षा विभाग की टीम विजेता रही जबकि आर्यभट्ट छात्रावास उपविजेता रहा। महिला वर्ग में भी शारीरिक शिक्षा विभाग की टीम विजेता रही और अलकनंदा छात्रावास उपविजेता रहा।विवि के खेल विभाग के सहायक निदेशक मोहित बिष्ट ने बताया कि स्टॉफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में एनआईटी की टीम विजेता व गढ़वाल विवि के एजुकेशन विभाग की टीम उप विजेता रही। स्कूल टीम की प्रतियोगिता में एसजीआरआर श्रीनगर विजेता और कान्वेंट स्कूल श्रीनगर की टीम ने उपविजेता का खिताब हासिल किया।कॉलेज टीम में महिला वर्ग में एचएनबीजीयू की टीम विजेता और एनआईटी की टीम उप विजेता रही। पुरूष वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता में विशाल सिंह प्रथम, अभिषेक भारती द्वितीय और हर्षित सैनी तृतीय रहे। इससे पूर्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ बिड़ला परिसर निदेशक प्रो. हरिभजन सिंह चौहान ने किया जबकि रस्साकशी प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रो. नारायण सिंह पंवार ने किया। शतरंज प्रतियोगिता के शुभारंभ के मुख्य अतिथि प्रो. मोहन सिंह पंवार रहे।बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता में जीजीआईसी मलेथा ने कब्जाई चैंपियनशिपश्रीनगर। पंडित जगतराम गौड़ की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर काॅलेज मलेथा ने चैपिंयनशिप कब्जाई। चौरास स्थित गढ़वाल विवि के खेल मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच राइंका धद्दी घंडियाल और राबाइंका मलेथा के मध्य खेला गया।राबाइंका ने टाॅस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया। राइंका धद्दी घंडियाल ने आठ ओवरों में विपक्षी टीम को 67 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राबाइंका मलेथा ने अंतिम ओवर की पांच गेद पहले ही मैच जीता। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राबाइंका मलेथा की संध्या मैन आफ द सीरीज चुनी गई जबकि राइंका धद्दी की आरुषी को बेस्ट बॉलर का खिताब मिला। इससे पूर्व हुए सेमीफाइनल मैच का शुभारंभ एसडीएम कीर्तिनगर पंकज भट्ट ने किया।समारोह में बतौर मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता की पहल एक सराहनीय कदम है। इस मौके पर आयोजक देवेंद्र गौड़, सुबोधनी गौड़, अवधेश गौड़, क्षेत्र पंचायत सदस्य रानीहाट मनोज जोशी, प्रधान संगठन कीर्तिनगर के अध्यक्ष वासुदेव भट्ट, जयकृष्ण पैन्यूली आदि मौजूद रहे।