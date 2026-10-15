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श्रीनगर: आदर्श रामलीला समिति की ओर से निकाली गई भगवान राम के वनवास की झांकी

Alka Tyagi

Updated Thu, 15 Oct 2026 07:57 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 07:57 PM IST







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आदर्श रामलीला समिति की ओर से बृहस्पतिवार को नगर के मुख्य मार्गों पर भगवान राम के वनवास की झांकी निकाली गई। इस दौरान ‘चले सिया राम लखन वन को’ भजन गूंजता रहा। झांकी के माध्यम से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास प्रसंग को दर्शाया गया। ... और पढ़ें

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